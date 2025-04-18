На месте бывшего завода «Ливиз» на Синопской построят 44 тыс. кв. м элитного жилья

«Группа ЛСР» намерена построить на территории бывшего ликеро-водочного завода «Ливиз» на Синопской набережной, 56-58 в центре Петербурга 44 кв. метров элитного жилья. Как сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на участников рынка, об этом на одном из мероприятий для брокеров рассказал коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость — Северо–Запад» Денис Бабаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание ликеро-водочного завода "Ливиз" на Синопской набережной 56/58 и подъездные пути для цистерн со спиртом

Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ Здание ликеро-водочного завода "Ливиз" на Синопской набережной 56/58 и подъездные пути для цистерн со спиртом

Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

В общей сложности в этой локации планируется возвести 54 тыс. кв. м недвижимости. Помимо премиального жилья, в проекте также предусмотрено 3,7 тыс. кв. м апартаментов, 2,8 тыс. кв. м коммерческих площадей и 3,5 тыс. кв. м социальной инфраструктуры.

Объем инвестиций в проект, по оценкам экспертов, может составить 8-9 млрд рублей. Его запуск запланирован на 2025 год, уточняет издание.

Комплекс зданий на Синопской набережной был возведен в 1896-1897 годах. В них размещалось производство Ликеро-водочного Санкт-Петербургского завода, позже Ленинградского ликеро-водочного завода. После распада СССР предприятие перешло под контроль Росимущества, здания сдавались в аренду АО «Ливиз», которое выпускало на заводе водочную продукцию под известными брендами.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что комиссия по подготовке изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга согласовала перевод двух земельных участков на Синопской набережной, 56-58, в зону общественно–деловой застройки. Заявку на поправки в Генплан разместило АО «Строительная корпорация "Возрождение Санкт-Петербурга"», которое входит в девелоперскую «Группу ЛСР». Актив компания приобрела на торгах "Дом.РФ" в августе 2021 года.

Андрей Цедрик