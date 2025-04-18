Reuters: Россия и Украина 19 апреля обменяются пленными по формуле «246 на 246»

Россия и Украина проводят переговоры об обмене военнопленными по формуле «246 на 246», сообщает Reuters со ссылкой на источник. Предполагается, что обмен состоится завтра, 19 апреля. По данным агентства, общее число пленных, переданных обеим сторонам при посредничестве ОАЭ, вместе с этим обменом составит 3,2 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters

Днем сегодня, 18 апреля, российская и украинская стороны обменялись телами военнослужащих — Россия вернула украинской стороне 909 тел, получила — тела 41 человека.

19 марта Россия и Украина при посредничестве ОАЭ провели третий в этом году обмен военнопленными по формуле «175 на 175». Тогда Минобороны сообщало, что в качестве «жеста доброй воли» российская сторона передала 22 тяжелораненых военнослужащих.

Полина Мотызлевская