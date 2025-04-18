Николай Кара-Куш: «Драгоценный камень — самый мощный в природе носитель энергии»

Бизнес-завтрак КубА Клуба и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье»

Гость бизнес-завтрака Николай Кара-Куш

Фото: Михаил Брайко

Клуб КубА и ИД «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 17 апреля провели очередной бизнес-завтрак. Спикером мероприятия стал ювелир и геммолог, владелец компании «Знать» Николай Кара-Куш. Гостям и резидентам клуба спикер рассказал о том, какие камни обладают ценностью, насколько за последние годы выросла их стоимость, поделился впечатлениями о недавнем путешествии в Колумбию, а также рассказал, что для него главное в ювелирном деле.

Как признался Николай, он живет уже третью профессиональную жизнь. Когда-то работал в рекламе и маркетинге, был главным редактором нескольких изданий. Далее сделал успешную банковскую карьеру. В 2015 году ушел из банковской сферы в ювелирное дело. В марте этого года его компании исполнилось 10 лет.

Николай Кара-Куш: "Драгоценные камни это невосполнимый ресурс, и с каждым годом его становится все меньше"

Фото: Михаил Брайко

По словам спикера, создавая ювелирные украшения для состоятельных людей, он путешествует по всему миру, но жить предпочитает в Краснодаре. Очень любит этот южный город и считает себя счастливым человеком.

Ювелирным делом увлекся еще в 2008 году, когда создал украшение для своей любимой женщины, ставшей впоследствии его супругой. «Во время путешествия в Таиланд мы увидели очень красивое и дорогое кольцо. Но на него уже не осталось денег, поскольку все было потрачено на поездку. Это кольцо запечатлели на фото. Я его воссоздал и подарил своей избраннице на День рождения»,— вспоминает Николай.

Николай поделился своими впечатлениями о недавней поездке в Колумбию

Фото: Михаил Брайко

Свое дело господин Кара-Куш воспринимает как служение. Для него важен клиент, глубокое понимание его запроса и возможность сделать его счастливым от обладания ценностью. При этом свою экспертность Николай нарабатывал годами — задолго до того, как пришел в ювелирный бизнес.

Наталия Старунская (слева) - резидент клуба, владелица риелторской компании "Свои на юге"

Фото: Михаил Брайко

«На этой планете не существует ничего более важного, ценного и более емкого, чем драгоценный камень. Драгоценные камни — это невосполнимый ресурс, и с каждым годом его становится все меньше. Из двух тонн алмазной руды не всегда получается один грамм алмазного сырья. 50% в структуре этого сырья будут вообще неприменимы в ювелирной индустрии, 30% — условно применимы и только 5% сырья пригодны для производства камней»,— отмечает господин Кара-Куш.

По его словам, камень является главной ценностью в ювелирном украшении, а то, во что он закреплен,— всего лишь фурнитура.

Евгений Полянский - основатель похоронного бюро «Свет»

Фото: Михаил Брайко

«Россия — самая большая в мире страна. Но на рынке драгоценностей занимает всего 1% от мирового потребления. Корзина цветных камней за последние десять лет выросла в цене на 800%. При этом бесцветные бриллианты не являются инвестиционным товаром, заслуживающим внимания с точки зрения ожидания прироста цены. Они подешевели почти на четверть за последние несколько лет. Дорожают камни, имеющие цвет, а ценностью обладает исключительно природный материал. Но если вы вкладываете в камни миллион долларов, то это не должен быть ваш последний миллион»,— поделился своими оценками спикер.

Алексей Пшеничный - сооснователь Клуба КубА, создатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко

Также Николай рассказал о своем недавнем путешествии в Колумбию — родину главных изумрудов в истории человечества, где он побывал на ключевых месторождениях и работал как старатель в шахтах, чтобы причаститься энергией этих камней. Нет в природе более мощного носителя энергии, чем драгоценный камень, убежден спикер.

«Я никогда не рассуждал такими категориями, как богатство или престиж. В ювелирное дело пришел не от стремления разбогатеть. Моя цель — быть максимально полезным людям»,— подвел итог встречи Николай Кара-Куш, отвечая на вопросы резидентов и гостей клуба.

Александр Полиди – сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Николай Кара-Куш - ювелир и геммолог, владелец компании «Знать»; Ярославна Кулиш - бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный - сооснователь Клуба КубА, создатель группы компаний «Высшая Лига»



Спикером следующего бизнес-завтрака 24 апреля станет директор по маркетингу ГК «Точно» Евгения Тодорова.

ИП Пшеничный