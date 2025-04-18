Красиво сесть не запретишь

Бывшего руководителя следственного отдела СУ СКР по Приволжскому району Казани Эдуарда Закирова задержали по подозрению в получении крупной взятки от бизнесмена. При этом у него и родственников обнаружили имущество на 400 млн руб. Расследование в отношении офицера курируют в центральном аппарате следственного ведомства в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Экс-глава следственного отдела СУ СКР по Приволжскому району Казани Эдуард Закиров был задержан за получение крупной взятки от местного предпринимателя. В ходе служебной проверки у господина Закирова и его родственников было обнаружено имущество, общая стоимость которого оценивается в 400 млн руб., сообщает «Татар-информ».

Среди имущества бывшего следователя — три дома, две квартиры, три парковочных места, а также автомобили Porsche Cayman и Jeep Grand Cherokee. На его мать и жену оформлены еще четыре квартиры в Казани, а также несколько автомобилей, включая Porsche Cayenne Turbo, BMW X7 и Mercedes-Benz V-класса.

Эдуарда Закирова отстранили от службы в марте 2025 года.

Материалы проверки, завершившейся уголовным делом, передали главе СКР Александру Бастрыкину.

В пресс-службе СУ СКР по Республике Татарстан на запрос «Ъ-Волга-Урал» не ответили. В прокуратуре сообщили, что не в курсе расследования.

Следственный отдел СУ СКР по Приволжскому району Казани не впервые оказывается в центре коррупционных скандалов. 11 марта 2025 года Советский районный суд Казани удовлетворил иск прокуратуры об изъятии в доход государства активов семьи предшественника господина Закирова на посту руководителя отдела — Марселя Мустафина, оцениваемых почти в 31 млн руб.

В числе имущества, которое было признано приобретенным на незаконные доходы, оказались земельный участок с недостроенными коттеджем и баней в элитном поселке «Алтан», нежилое помещение площадью 138,4 кв. м на улице Фучика и автомобиль Lexus 2018 года выпуска, зарегистрированный на жену Марселя Мустафина.

После решения суда Марсель Мустафин 15 апреля 2025 года подал в отставку с поста заместителя начальника райотдела СКР в Нижнем Новгороде, куда он перевелся после ухода с должности главы Приволжского следственного отдела.

Анар Зейналов, Казань