Трасса А-289 на Кубани с 22 апреля переводится в платный режим

Государственная компания «Автодор» приступила к обслуживанию нового участка федеральной трассы А-289, введенного в эксплуатацию в конце 2024 года. Основанием для запуска платного режима с 22 апреля послужило распоряжение правительства №3688р от 11 декабря 2024 года, которым закреплена возможность взимания платы за проезд по данной автодороге федерального значения, сообщает пресс-служба «Автодора».

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До конца 2024 года движение по трассе осуществлялось бесплатно, в этот период объект дооснащался элементами инфраструктуры. В настоящее время дорога функционирует в режиме «Свободного потока» — система бесконтактного взимания платы, предусматривающая установку рам с датчиками, фиксирующими проезд без остановки транспорта. Тарифная информация публикуется на портале ООО «Автодор – Платные Дороги».

Для постоянных пользователей предусмотрены абонементы, обеспечивающие до 50% экономии на стоимости одной поездки. Владельцам транспондеров T-pass доступны дополнительные скидки по программе лояльности — до 15% от базового тарифа.

Альтернативные маршруты к черноморскому побережью и Крымскому мосту проходят через трассу А-146 Краснодар – Верхнебаканский, а также дорогу через Новомышастовскую и Темрюк. Протяженность нового участка А-289 составляет 118,6 км. Магистраль категории IБ выполнена с четырьмя полосами движения, включает 10 транспортных развязок с выездами к населенным пунктам и оборудована системой наружного освещения. Дорога проходит в обход жилой застройки, перераспределяя транзитный поток.

По аналогии с другими проектами «Автодора» на трассе предусмотрена круглосуточная работа аварийных комиссаров. Собранные средства будут направляться на содержание, ремонт и развитие дорожной инфраструктуры без привлечения бюджетного финансирования. По оценкам операторов, дорога позволяет преодолеть путь от Краснодара до Крымского моста за два часа.

Вячеслав Рыжков