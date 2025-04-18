Армения, Грузия и Словакия проголосовали за резолюцию ООН с обвинением РФ

Генеральная ассамблея ООН на последнем заседании приняла резолюцию «Сотрудничество между ООН и Советом Европы». В ней содержится обвинение России в агрессии против Украины. За документ проголосовали 105 государств, включая Армению, Грузию и Словакию. Против высказались девять стран, среди которых были США. Азербайджан и Израиль воздержались от голосования. Трансляция велась на сайте ассамблеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

В преамбуле документа говорится, что Европа сталкивается с «беспрецедентными вызовами» после «агрессии Российской Федерации против Украины», которые, по мнению авторов резолюции, можно преодолеть, укрепляя сотрудничество между ООН и Советом Европы. Обвинения России затрагивают также конфликт в Грузии.

Россия неоднократно критиковала позицию ООН, обращаясь к генеральному секретарю Антониу Гутерришу с призывом воздержаться от предвзятых комментариев и принять более беспристрастную позицию в отношении украинского конфликта. Российский МИД расценил резолюцию как попытку дискредитации РФ.