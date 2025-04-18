США перестанут осуждать другие страны за наличие политзаключенных
Государственный департамент США изменит трактовку прав человека при подготовке своих ежегодных докладов по состоянию прав человека в других странах мира. Об этом сообщает служба новостей вещателя NPR со ссылкой на официальный внутренний документ ведомства.
Фото: Seth Perlman, File / AP
Как следует из документа, отчеты перестанут осуждать государства мира за лишение свободы передвижения, права на мирное собрание, за наличие политзаключенных и ограничения на «свободные и честные выборы». Кроме того, в докладах не будут указываться случаи серьезного преследования правозащитных организаций и насильственной депортации беженцев или тех, кто пытается получить статус беженца, в страны, где им грозят пытки или преследование. Из новых отчетов будут исключены упоминания о серьезном ограничении свободы в интернете, насилии и дискриминации ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), как и упоминание политики эксклюзивности.
Изменения, как говорится в документе Госдепа, с которым ознакомилось NPR, необходимы для «оптимизации» отчетов.
Публикация ежегодных отчетов о положении с правами человека в странах мира — законодательно закрепленная обязанность Государственного департамента. Информация, содержащаяся в отчетах, традиционно учитывается при принятии Конгрессом США решений о военном сотрудничестве с иностранными государствами и оказании им помощи.
Представители Государственного департамента не комментируют сообщение NPR.