США перестанут осуждать другие страны за наличие политзаключенных

Государственный департамент США изменит трактовку прав человека при подготовке своих ежегодных докладов по состоянию прав человека в других странах мира. Об этом сообщает служба новостей вещателя NPR со ссылкой на официальный внутренний документ ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Seth Perlman, File / AP Фото: Seth Perlman, File / AP

Как следует из документа, отчеты перестанут осуждать государства мира за лишение свободы передвижения, права на мирное собрание, за наличие политзаключенных и ограничения на «свободные и честные выборы». Кроме того, в докладах не будут указываться случаи серьезного преследования правозащитных организаций и насильственной депортации беженцев или тех, кто пытается получить статус беженца, в страны, где им грозят пытки или преследование. Из новых отчетов будут исключены упоминания о серьезном ограничении свободы в интернете, насилии и дискриминации ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), как и упоминание политики эксклюзивности.

Изменения, как говорится в документе Госдепа, с которым ознакомилось NPR, необходимы для «оптимизации» отчетов.

Публикация ежегодных отчетов о положении с правами человека в странах мира — законодательно закрепленная обязанность Государственного департамента. Информация, содержащаяся в отчетах, традиционно учитывается при принятии Конгрессом США решений о военном сотрудничестве с иностранными государствами и оказании им помощи.

Представители Государственного департамента не комментируют сообщение NPR.

Виктор Буй