В марте банки увеличили прибыль на 14%

Чистая прибыль банковского сектора составила 244 млрд руб. Это на 14% выше результата февраля, когда банки заработали 214 млрд руб. Доходность на капитал (ROE) выросла с 14,3% до 16%, следует из доклада ЦБ о развитии банковского сектора за март 2025 года (.pdf).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Корпоративный портфель увеличился на 0,8 трлн руб. (+0,9%). В прошлом месяце темп роста составил 0,1%. Общий объем портфеля составил 85,6 трлн руб. Рост спроса на рублевые кредиты увеличился на 0,9%, или на 600 млрд руб. Такой рост связан в том числе с уплатой крупных налогов за 2024 год, в частности налога на дополнительную добычу нефтегазовых компаний (на 0,5 трлн руб.) и налога на прибыль.

Объемы потребительского кредитования продолжили сокращаться, однако темпы сокращения заметно снизились. В марте этот сектор потерял 0,3% по сравнению с 0,9% в феврале. Темпы сокращения автокредитования снизились с 0,8% в феврале до 0,1% в марте.

Отчисления в резервы увеличились на 48 млрд руб., или на 33%. В ЦБ объяснили это признанием отдельными банками потерь по прочим активам, в том числе неурегулированным спорам. Рост операционных расходов увеличился на 9% — на 30 млрд руб.