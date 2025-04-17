Следствие просит продлить арест экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова

Следователи просят Мосгорсуд продлить арест экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова еще на три месяца в рамках расследования уголовного дела о получении особо крупной взятки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как уточнили в суде, заседание по продлению меры пресечения пройдет в 13:30 мск 18 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Иванов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Тимур Иванов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Тимур Иванов находится под арестом с 24 апреля, против него возбуждено два уголовных дела. Помимо дела о взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) его обвиняют в хищении 216 млн руб. при покупке паромов для Крымской переправы в 2015 году, а также порядка 4 млрд руб., принадлежащих банку «Интеркоммерц».

Следствие просит продлить арест по первому уголовному делу — о взятках, полученных господином Ивановым на сумму свыше 1,2 млрд руб. Сейчас оно находится на этапе предварительного следствия. В деле фигурируют бизнесмен Сергей Бородин и предприниматель Александр Фомин. Оба признали вину и сотрудничают с СКР. Сам Тимур Иванов не признает вину ни по одному из предъявленных обвинений.

О том, чем известен замминистра обороны РФ Тимур Иванов,— в материале «Ъ».