«Метафракс Кемикалс» начнет выпускать муравьиную кислоту

На базе «Метафракс Кемикалс» (входит в АО «Росхим») запланирована реализация двух инвестиционных проектов: строительства производств муравьиной кислоты и полифосфата аммония. Как сообщает пресс-служба «Росхима», инициатива направлена на укрепление технологического суверенитета России в химической промышленности. При этом проектная мощность объектов позволит удовлетворить потребности российского рынка.

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Отмечается, что сегодня российские потребители зависят от импорта муравьиной кислоты, производные продукты которой применяются в химической и кожевенной промышленности, металлургии и сельском хозяйстве. Так, новый проект станет частью стратегии импортозамещения. Производство полифосфата аммония, в свою очередь, расширит линейку антипиренов «Метафракс Кемикалс», использующихся в производстве огнестойких красок.

По словам директора по маркетингу АО «Росхим» Елены Дмитриевой, реализация обоих проектов является «стратегическим решением, направленным на создание высокотехнологичных продуктов и развитие продуктового портфеля сырьевых компонентов для лакокрасочной отрасли».

«Метафракс Кемикалс» занимается производством метанола, параформальдегида, пентаэритрита, уротропина, карбамида, меламина и других химических продуктов. Выручка предприятия в 2024 году составила 33,1 млрд руб., чистая прибыль — 271,9 млн руб.