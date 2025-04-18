Китай прекратил закупки СПГ у США

В последние несколько недель Китай полностью прекратил закупки сжиженного природного газа (СПГ) у США на фоне ухудшения отношений из-за тарифной политики Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные о поставках между двумя странами. 6 февраля СПГ-танкер с 69 тыс. тонн топлива прибыл из Техаса в провинцию Фуцзянь, после чего поставок не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Koji Sasahara / AP Фото: Koji Sasahara / AP

10 февраля танкер с СПГ из США, шедший в Китай, был перенаправлен в Бангладеш, поскольку к тому моменту Китай уже повысил импортные пошлины для СПГ из США на 15%. Позднее на фоне эскалации тарифных противоречий с Дональдом Трампом Китай увеличил импортные пошлины для СПГ из США на 49%. В ходе первого срока Дональда Трампа Китай уже приостанавливал импорт СПГ из США примерно на год. Некоторые эксперты полагают, что приостановка импорта СПГ из США может привести к тому, что Китай начнет закупать больше топлива у России.

Евгений Хвостик