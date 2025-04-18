Хинштейн освятил рабочий кабинет, где «накопилось много греховности» от Смирнова

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пригласил в свой кабинет священника, чтобы освятить рабочее место от «греховности» бывшего губернатора региона Алексея Смирнова. 15 апреля господина Смирнова задержали по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграмм канал Александра Хинштейна Фото: Телеграмм канал Александра Хинштейна

«В свете последних событий отчетливо понимаю, как много греховности накопилось в этих стенах. <...> Сегодня как никогда важно служить людям, а не использовать власть для личного обогащения!» — написал господин Хинштейн в Telegram-канале. Он также опубликовал видео — на нем иеромонах Афанасий (Зимин) совершает чин освящения в здании областного правительства.

На следующий день после задержания Алексея Смирнова был задержан и его бывший заместитель Алексей Дедов. Следствие считает, что фигуранты похитили из бюджета как минимум 1 млрд руб. Часть из них выделялась АО «Корпорация развития Курской области» на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной. Господа Смирнов и Дедов арестованы на два месяца.

Об уголовном деле — в материале «Ъ» «Курские ''откаты'' оценили в Москве».

Полина Мотызлевская