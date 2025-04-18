Ярославский губернатор рассказал о новых предприятиях

В Ярославской области в 2024 году открылись пять крупнейших производств. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в ходе отчета в облдуме.

«Ярославская область – один из ключевых индустриальных регионов страны. Промышленный сектор играет важную роль в решении экономических и социальных задач, способствующих развитию региона. В прошлом году выросли объемы выпуска продукции, открывались новые производства, причем их география обширна и охватила весь регион»,— сказал господин Евраев.

Так, в прошлом году открылись производство одноразовой посуды из древесины ООО «Экобиотех» в Данилове, завод по выпуску промышленной фальцевой кровли компании ООО «Евраз Стил Бокс» в Ярославле, завод по выпуску пищевой упаковки ООО «ЮМТ Технология» в Ростове, второй корпус завода по производству блочно-комплектных электростанций средней мощности ООО «ПСМ Прайм» и новый цех ООО «ЛМЗ Рыбинск».

«Регион развивается, открываются производства, создаются новые рабочие места. Совместно с правительством региона создаем условия для развития промышленности, инвестиций, программ импортозамещения. В этом году продолжим идти вперед, укрепим статус нашего региона как одного из ведущих промышленных центров страны»,— прокомментировал депутат Максим Вахруков.

Напомним, что промышленные предприятия могут получить льготные займы ярославского Фонда регионального развития. Субсидия возможна при обязательном софинансировании мероприятий из средств областного бюджета.

Алла Чижова