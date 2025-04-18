Суд в Уфе арестовал уфимца за нападение на подростка

Ленинский районный суд Уфы заключил под стражу 35-летнего уфимца, обвиняемого в хулиганстве (п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ), сообщают объединенная пресс-служба судов Башкирии и пресс-служба республиканского управления СКР. Он арестован на месяц и 30 суток, до 17 июня.

По версии следствия, 17 апреля фигурант уголовного дела подошел к подростку и без причины несколько раз ударил его по лицу, отчего школьник упал на землю, повредив руку.

«От умышленных преступных действий мужчины несовершеннолетнему причинены физическая боль, нравственные страдания, моральный вред и телесные повреждения»,— отмечается в пресс-релизе.

Майя Иванова