Взятки по полной программе
Начальник военного НИИ арестован за поборы с подчиненных
В Москве за взятки арестовали начальника 27-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны России Андрея Протасова. По версии следствия, на протяжении пяти лет доктор военных наук обирал своих подчиненных. Ему грозит до 15 лет заключения.
Начальник 27-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны России Андрей Протасов в суде (18 апреля 2025 года)
Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
По данным «Ъ», Савеловский районный суд столицы удовлетворил ходатайство военного следственного управления (ВСУ) СКР по Москве и заключил на два месяца под домашний арест Андрея Протасова, с февраля 2008 года возглавляющего ФГУ «27-й ЦНИИ». При этом судом в отношении фигуранта введены ограничения. Ему, в частности, запрещено покидать квартиру, контактировать с фигурантами расследования, а использовать средства связи можно только в чрезвычайных ситуациях.
Следователем ВСУ СКР Андрею Протасову предъявлено обвинение в получении взяток в крупном и особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ).
По данным следствия, в 2014–2024 годах научно-исследовательским институтом выполнялись многомиллионные контракты с государственными заказчиками по разработке и внедрению различных современных технологий. В ходе выполнения работ на господина Протасова возлагались обязанности по созданию инициативной научной группы, которой устанавливались выплаты стимулирующего характера. Для желающих получать их военный ученый и придумал целую систему откатов. Платили ему и за общее покровительство. По предварительным данным, в период 2020–2025 годов господин Протасов получил несколько десятков миллионов рублей.
Андрею Протасову в мае исполнится 65 лет. До того как стать начальником ЦНИИ, он окончил Серпуховское высшее командное училище по специальности «автоматизированные системы управления войсками и оружием», а также Военную академию РВСН имени Дзержинского. Проходил службу в ракетных войсках стратегического назначения. Был отмечен орденом Почета и многочисленными медалями. Доктор и профессор военных наук, автор более 130 научных работ.
Свою вину фигурант признал частично. По версии господина Протасова, деньги, полученные им от сотрудников ЦНИИ, шли не в карман, а тратились на текущую деятельность института.
ЦНИИ был создан в 50-е годы прошлого века. Сейчас осуществляет военно-научное сопровождение порядка 50 автоматизированных систем и комплексов военного ведомства. В нем функционирует центр аттестации и систематизации программного обеспечения для МО, которое дало добро на использование сотен различных программных продуктов.