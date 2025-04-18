Взятки по полной программе

В Москве за взятки арестовали начальника 27-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны России Андрея Протасова. По версии следствия, на протяжении пяти лет доктор военных наук обирал своих подчиненных. Ему грозит до 15 лет заключения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник 27-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны России Андрей Протасов в суде (18 апреля 2025 года)

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Начальник 27-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны России Андрей Протасов в суде (18 апреля 2025 года)

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

По данным «Ъ», Савеловский районный суд столицы удовлетворил ходатайство военного следственного управления (ВСУ) СКР по Москве и заключил на два месяца под домашний арест Андрея Протасова, с февраля 2008 года возглавляющего ФГУ «27-й ЦНИИ». При этом судом в отношении фигуранта введены ограничения. Ему, в частности, запрещено покидать квартиру, контактировать с фигурантами расследования, а использовать средства связи можно только в чрезвычайных ситуациях.

Следователем ВСУ СКР Андрею Протасову предъявлено обвинение в получении взяток в крупном и особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, в 2014–2024 годах научно-исследовательским институтом выполнялись многомиллионные контракты с государственными заказчиками по разработке и внедрению различных современных технологий. В ходе выполнения работ на господина Протасова возлагались обязанности по созданию инициативной научной группы, которой устанавливались выплаты стимулирующего характера. Для желающих получать их военный ученый и придумал целую систему откатов. Платили ему и за общее покровительство. По предварительным данным, в период 2020–2025 годов господин Протасов получил несколько десятков миллионов рублей.

Андрею Протасову в мае исполнится 65 лет. До того как стать начальником ЦНИИ, он окончил Серпуховское высшее командное училище по специальности «автоматизированные системы управления войсками и оружием», а также Военную академию РВСН имени Дзержинского. Проходил службу в ракетных войсках стратегического назначения. Был отмечен орденом Почета и многочисленными медалями. Доктор и профессор военных наук, автор более 130 научных работ.

Свою вину фигурант признал частично. По версии господина Протасова, деньги, полученные им от сотрудников ЦНИИ, шли не в карман, а тратились на текущую деятельность института.

ЦНИИ был создан в 50-е годы прошлого века. Сейчас осуществляет военно-научное сопровождение порядка 50 автоматизированных систем и комплексов военного ведомства. В нем функционирует центр аттестации и систематизации программного обеспечения для МО, которое дало добро на использование сотен различных программных продуктов.

Николай Сергеев