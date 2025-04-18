Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за нарушения прав инвалида в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за нарушения прав 12-летнего ребенка-инвалида из Башкирии, чья мать обратилась за поддержкой в Информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщает Информационный центр, ребенок страдает несколькими заболеваниями, из-за чего ему рекомендовано принимать медикаменты и специализированное питание. Между тем за последние пять лет жизненно необходимые лекарства выдавались несовершеннолетнему только три раза, питание — один раз, а выделенный объем не покрывает его потребности. «Многочисленные обращения в профильную структуру результатов не принесли»,— говорится в релизе.

Председатель СКР поручил руководителю Следственного управления СКР по Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Идэль Гумеров