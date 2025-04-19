Пасха Христова

Дорогие читатели газеты «Коммерсантъ»!

Дорогие братья и сестры!

Вновь с огромной радостью я обращаюсь к вам с пасхальным приветствием: Христос воскрес! Воистину воскрес!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Архиепископ Павел Пецци

Фото: Римско-Католическая Архиепархия Божией Матери в Москве Архиепископ Павел Пецци

Фото: Римско-Католическая Архиепархия Божией Матери в Москве

Каждый год литургия Навечерия Пасхи начинается с того, что храм погружается во тьму, которая символизирует, что история мира, как и личная история каждого человека, погружена в «тень смертную» нашего греховного состояния. И затем в этой тьме загорается новый огонь. Один-единственный огонек Пасхальной свечи передается всем и, распространяясь, наполняет своей теплотой весь храм. Это напоминает нам о том, что только Бог, сотворивший нас, может оживить нас и освободить из этой греховной тьмы. От утра воскресения простирается рассвет новой жизни, наполняющей собой всю историю.

Любовь Христа побеждает смерть, и Его воскресение дает нам новую жизнь, которая не прекращается, а исполняется в вечной жизни. Воскресение Христа уничтожает ненависть, разделяющую людей и порождающую раздоры и войны, дарует мир общения и смягчает жестокость сильных мира сего.

Однако мы видим, что даже апостолы, бывшие со Христом, не сразу верят в Его воскресение; им, а вслед за ними и всем, кто поверит их слову, необходимо пройти путь обращения в своей жизни. И начало этого пути — изумление перед лицом присутствия Бога в моей жизни и Его заботы обо мне: «Кто я для Тебя, что Ты заботишься обо мне?» (ср. Псалом 8, 5). Этот новый взгляд на себя становится началом жизни в истине и подлинной нравственности. И открыв в себе эту новую человечность, мы уже не можем не делиться ею с другими, потому что желаем нести весть о ней до краев земли. От Христа происходит действительно иное, новое человечество, истинное человечество; Христос — это человек, каким его задумал Бог. Христос хочет дарить эту новую человечность всем людям через наши сердца, которые живут памятью о Нем.

Каждый день мы, верующие во Христа, призваны заново открывать новые знаки Его воскресения, рождающего в людях благодать веры, любви и надежды. Там, где созревают эти добродетели, которые являются действием Бога в нас, человек освобождается от тления смерти и начинает путь общения с Богом и с братьями и сестрами, путь мира и радости, которые уже сейчас становятся «залогом» будущей жизни, зарей будущего дня без заката.

Сердечно поздравляю всех христиан, ныне празднующих Светлое Христово Воскресение! Желаю всем вам истинной радости во Христе Воскресшем!

Христос воскрес!

Павел Пецци, архиепископ, митрополит архиепархии Божией Матери в Москве, председатель Конференции католических епископов России