Рубио: Британия, Франция и Германия могут приблизить прекращение огня на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что европейцы могут помочь США с продвижением в переговорах о прекращении огня на Украине. Об этом он сказал журналистам, покидая Париж после переговоров с французскими коллегами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julien De Rosa / Pool / Reuters Фото: Julien De Rosa / Pool / Reuters

«Я думаю, что Великобритания, Франция и Германия могут помочь нам продвинуться в этом вопросе и приблизить его к разрешению»,— заявил господин Рубио (цитата по AFP). «Полагаю, их идеи и замыслы очень конструктивны»,— добавил он.

В четверг, 17 апреля, американская делегация во главе с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом посетила Париж. Американцы обсудили с европейскими коллегами ход переговоров по урегулированию на Украине. В Госдепартаменте позже прием назвали обнадеживающим, заявив, что мир возможен, если все страны поставят цель завершить конфликт.

В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с Марко Рубио. В Госдепе по его итогам сообщили, что «президент Трамп и США хотят завершения этой войны и представили всем сторонам контуры сделки». Господин Лавров подтвердил готовность России к продолжению совместной работы с Соединенными Штатами по устранению первопричин украинского конфликта.

Подробнее о визите американцев в Париж — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая