Турбизнес Кубани в зоне ЧС получил отсрочку по налогам до 25 декабря

Предприниматели Краснодарского края, пострадавшие от разлива мазута в Керченском проливе, получили право на отсрочку платежей по ряду налогов и страховых взносов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Краснодарского края Фото: Администрация Краснодарского края

Решение затрагивает налог на имущество организаций, земельный налог, авансовые платежи по этим налогам, а также страховые взносы за период с февраля по октябрь 2025 года. Срок внесения указанных платежей продлен до 25 декабря включительно.

Воспользоваться льготой могут компании и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере туризма, санаторно-курортной отрасли, культуры, развлечений, а также парки отдыха, зоопарки, ботанические сады, заповедники и национальные парки.

Данная мера поддержки позволит бизнесу высвободить оборотные средства для продолжения деятельности. Ранее для предприятий санаторно-курортной отрасли, пострадавших от чрезвычайной ситуации в Анапе и Темрюкском районе, был введен специальный микрозаем. Финансы можно направить на выплату зарплаты, оплату аренды, коммунальных услуг, а также строительство бассейнов и благоустройство территорий.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 9,2 тыс. т мазута, потерпели крушение в Черном море 15 декабря 2024 года. В результате происшествия погиб один моряк, остальных эвакуировали. По информации Министерства транспорта РФ, в море попало примерно 2,4 тыс. т нефтепродуктов.

Нурий Бзасежев