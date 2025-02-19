На Кубани ввели льготные займы для санаторно-курортных предприятий в зоне ЧС

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о введении специального микрозайма для предприятий санаторно-курортной отрасли, пострадавших от ЧС в Анапе и Темрюкском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

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«Мы приняли решение с февраля ввести специальный микрозаем в размере до 5 млн руб., сроком до трех лет и ставкой два процента годовых»,— отметил господин Кондратьев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса.

Средства можно направить на выплату зарплаты, оплату аренды, коммунальных услуг, а также строительство бассейнов и благоустройство территорий.

Вице-губернатор региона Александр Руппель отметил, что Фонд микрофинансирования модифицировал действующие программы. Ставка по займу «Отельер» снижена до 3,25% годовых, а по займу «Специальный (ЧС)» предусмотрена отсрочка до года.

На встрече предприниматели также обсудили экспорт кубанского вина, круп и удобрений, привлечение молодых специалистов в высокотехнологичные отрасли, поддержку многодетных предпринимателей и развитие инфраструктуры.

Нурий Бзасежев