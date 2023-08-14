В Петербурге застроят территорию бывшего водочного завода «Ливиз»

Комиссия по подготовке изменений в генплан Санкт-Петербурга согласовала перевод двух земельных участков на Синопской набережной, 56–58, в зону общественно–деловой застройки. На это обратил внимание «Деловой Петербург». Общая площадь выделенной территории составляет 3,68 га.

Заявку на поправки в генплан разместило АО «Строительная корпорация “Возрождение Санкт–Петербурга”», которое входит в девелоперскую «Группу ЛСР». Актив компания приобрела на торгах "Дом.РФ" в августе 2021 года.

Как отмечает «ДП» со ссылкой на данные корпоративного отчёта об оценке портфеля недвижимости «Группы ЛСР», девелопер намерено построить на территории бывшего ликероводочного завода 69,3 тыс. м2 недвижимости.

Чистая продаваемая площадь составит 32,3 тыс. м2., площадь жилых помещений (квартир) — 15,9 тыс. м2. Также на участке планируется строительство паркинга на 300 машино-мест.

Комплекс зданий на Синопской набережной был возведен в 1896–1897 годах. В зданиях размещалось производство Ликеро–водочного Санкт–Петербургского завода, позже Ленинградского ликеро–водочного завода. После распада СССР завод перешёл под контроль Росимущества и сдавался в аренду акционерному обществу «Ливиз», которое выпускало на нем водочную продукцию под известными брендами.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что территорию института Вавилова в Петербурге приспособят под жилье.