В Башкирии в производство промышленных котлов инвестируют 700 млн рублей

ООО «Лютекс» планирует инвестировать 700 млн руб. в строительство нового технологического комплекса по производству промышленных котлов и газогорелочных устройств в Туймазинском районе, сообщает пресс-служба главы Башкирии Радия Хабирова. Владелец компании Артур Лутфуллин представил проект расширения производства на «инвестиционном часе» в правительстве республики.

Площадь планируемого комплекса составит 30 тыс. кв. м. Компания намерена начать строительство в 2026 году и ввести комплекс в эксплуатацию в 2028 году.

Проект получил статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот. Администрация Туймазинского района окажет содействие в оформлении земельного участка, а Фонд развития промышленности Башкирии выделит льготный заем для строительства.

ООО «Лютекс», по данным Rusprofile, зарегистрировано в марте 2019 года в деревне Нуркеево Туймазинского района. Компания занимается производством печей, термокамер и печных горелок. В 2024 году при выручке 247,2 млн руб. чистая прибыль составила 857 тыс. руб.

Майя Иванова