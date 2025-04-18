США обвинили китайскую спутниковую компанию в поддержке атак хуситов

Госдепартамент США заявил, что китайская компания Chang Guang Satellite Technology оказывает помощь хуситам в атаках на американские цели в Красном море. Об этом 17 апреля сообщила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс, назвав действия Пекина «неприемлемыми».

Ранее газета Financial Times, сообщила, что компания, связанная с военными КНР, поставляет хуситам спутниковые снимки для нацеливания на корабли США и международные суда. «Мы подтверждаем, что Chang Guang Satellite Technology напрямую поддерживает атаки хуситов, спонсируемых Ираном»,— заявила госпожа Брюс.

В Госдепе подчеркнули, что помощь хуситам продолжается, несмотря на диалог с китайской стороной. «Это неприемлемо», — заключила представитель ведомства.

Йеменские хуситы, контролирующие часть Йемена, неоднократно атаковали суда в Красном море, ссылаясь на поддержку Палестины в конфликте с Израилем. США и их союзники проводят в регионе военную операцию для восстановления судоходства.