США и Украина подписали меморандум о заключении сделки по полезным ископаемым

США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых. Об этом сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской в РФ).

По словам госпожи Свириденко, странам остается только закончить работу над текстом соглашения и его подписанием, а также ратифицировать в парламентах.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что страны подпишут соглашение на следующей неделе, 24 апреля.

Подписание первого варианта соглашения США и Украины по редкоземельным металлам сорвалось в феврале после публичной ссоры президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Второй вариант соглашения власти США направили Украине в конце марта. Он предполагал контроль над всеми инвестициями в разработку полезных ископаемых, включая нефть и газ. Владимир Зеленский также отказался его подписывать и добавил, что Украина благодарна США за помощь, но не считает ее своим «долгом».

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