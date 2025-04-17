Трамп: США и Украина подпишут соглашение по минералам 24 апреля

Правительства США и Украины подпишут соглашение по редкоземельным металлам 24 апреля. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«У нас есть сделка по минералам, которая, я полагаю, будет заключена в следующий четверг. Я полагаю, что они (Украина.— "Ъ") планируют выполнить условия сделки, так что мы посмотрим»,— сказал господин Трамп.

Вчера министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила о достижении прогресса в работе над проектом соглашения с США по ископаемым. Она сказала, что надеется на завершение работы над документом в ближайшее время.

Подписание первого варианта соглашения США и Украины по редкоземельным металлам сорвалось в феврале после публичной ссоры президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Второй вариант соглашения власти США направили Украине в конце марта. Он предполагал контроль над всеми инвестициями в разработку полезных ископаемых, включая нефть и газ. Владимир Зеленский также отказался его подписывать и добавил, что Украина благодарна США за помощь, но не считает ее своим «долгом».

Подробнее — в материале «Ъ» «Язык Киева Америку доведет».

Екатерина Отрашкевич