Из свежей почты

Ксюша Столповских, 14 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 251 447 руб.

Ксюша с первых месяцев развивалась с задержкой, в полгода у нее произошел приступ судорог. Врачи диагностировали эпилепсию и назначили сильные препараты. Судороги остановили, а общее состояние ухудшилось, лечение не помогало. Заметный сдвиг появился после лечения в Институте медтехнологий (ИМТ) в Москве. Оплатить его помог Русфонд. Спасибо всем огромное! Дочка окрепла, ходит понемногу с поддержкой. Речь понимает, но произносит только слоги. Руки у нее плохо работают, во всем требуется помощь. Помогите нам опять попасть в ИМТ! Мы с Ксюшей уехали из Белгорода в Подмосковье, живем вдвоем на пенсию и пособие. Надежда Столповских, Московская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Ксюше требуется обследование и лечение, направленное на коррекцию тонуса мышц, увеличение двигательной активности, развитие мелкой моторики, координации движений и речи».

Тимур Иванов, 11 лет, расщелина альвеолярного отростка, недоразвитие верхней челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 172 910 руб.

Внимание! Цена лечения 305 910 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иркутск» соберут 33 тыс. руб.

Сын родился с расщелиной нёба и альвеолярного отростка. В четыре месяца врачи зашили губу и провели пластику носовой перегородки. Спустя несколько месяцев закрыли расщелину нёба. Но проблем еще много: верхняя челюсть недоразвита, зубы растут криво, сильно нарушен прикус. Тимур не может жевать и плохо говорит, жидкая пища попадает в нос, ухудшился слух. Ему необходимо ортодонтическое лечение. У нас пятеро детей, самим с оплатой не справиться. Светлана Иванова, Иркутская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «У Тимура недоразвитие верхней челюсти, расщелина альвеолярного отростка, дисфункция языка. Мальчику требуется сложное ортодонтическое лечение, которое подготовит его к операции».

Алеша Поляков, 9 лет, спастический тетрапарез, тяжелые двигательные нарушения, требуется вертикализатор. 98 684 руб.

Внимание! Цена вертикализатора 282 684 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 34 тыс. руб.

Сын родился раньше срока, в тяжелом состоянии. Только в семь месяцев Алешу выписали из больницы. Реабилитацию мы стараемся проводить каждые два месяца, а дома я постоянно занимаюсь с сыном. Алеша понимает речь, учится в первом классе, полминуты может простоять без опоры и делает первые самостоятельные шаги. Ему необходимо ежедневно заниматься в вертикализаторе, но из старого тренажера он вырос, а полученный от ФСС ему не подходит. Врачи рекомендовали модель «ЭкзоСтенд», но ее покупка нам не по силам. Прошу, помогите! Наталья Полякова, Волгоградская область

Заведующая реабилитационным отделением НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Наталья Мамонтова (Москва): «У Алеши спастический тетрапарез, подвывих головки бедренной кости, развивается сколиоз. С учетом характера нарушений мальчику необходима опора для стояния с изолированным разведением ног и дополнительными поддержками тела "ЭкзоСтенд"».

Кира Радченко, 3 года, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 171 638 руб.

Внимание! Цена лечения 550 638 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 350 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Камчатка» соберут 29 тыс. руб.

Кира перенесла несколько переломов из-за незначительных ушибов. Теперь дочка ходит с трудом, ножки заплетаются, и она падает. Мы узнали, что хрупких детей лечат в московской клинике Глобал Медикал Систем, и обратились туда. Врачи поставили диагноз «несовершенный остеогенез» и составили план необходимого лечения, но оно очень дорогое, нам его никак не оплатить. Помогите! Людмила Черепанова, Камчатский край

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Татьяна Хасянова: «У Киры несовершенный остеогенез. Для укрепления костей и улучшения двигательных функций девочке необходимо срочно начать лечение бисфосфонатами в сочетании с реабилитацией».

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