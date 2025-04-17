«Салават Юлаев» проиграл в Москве «Спартаку» со счетом 2:6

Московский хоккейный клуб «Спартак» на льду дворца спорта «Мегаспорт» обыграл уфимскую команду «Салават Юлаев» со счетом 6:2. Это была четвертая игра четвертьфинальной серии Кубка Гагарина — плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Первый гол случился на восьмой минуте, когда «Спартак» получил преимущество «пять на три» после удалений уфимских защитников Ильдана Газимова и Григория Панина. Открыл счет центрфорвард Иван Морозов, со средней дистанции попавший точно в ближний угол ворот Александра Самонова.

Через 35 секунд «красно-белые» реализовали преимущество «пять на четыре». Нападающий Александр Пашин остановил шайбу у правого борта, не дав ей выйти за пределы зоны «юлаевцев», и отдал нападающему Адаму Ружичку. Тот обыграл уфимского защитника Михаила Науменкова и вернул Пашину, открывшемуся между пятачком и правой точкой вбрасывания. Пашин перевел шайбу на левую штангу свободному от опеки нападающему Михаилу Мальцеву, который бросил в касание и сделал счет 2:0.

На 12 минуте счет стал 3:0. В равных составах «Салават Юлаев» не смог выйти из своей зоны. Форвард Андрей Локтионов, перехвативший шайбу между правым кругом вбрасывания и синей линией, сделал щелчок, но бросок отразил Самонов. За лицевой линией первым был нападающий москвичей Егор Филин, который спиной к воротам бросил с отрицательного угла. Шайба отскочила от щитка вратаря и попала в сетку.

Во втором периоде «Салават Юлаев» сумел вернуть интригу, забив два гола в большинстве. На первой минуте отличился Джошуа Ливо, кистевым броском с правого круга вбрасывания поразивший ближний угол ворот Артема Загидуллина. Его ассистентами стали Шелдон Ремпал и Скотт Уилсон.

На 11 минуте второй двадцатиминутки точным щелчком от синей линии отличился защитник Динар Хафизуллин, забивший во втором матче подряд. Голевая передача — у Александра Хмелевского.

Третий период характеризовался большим количеством удалений (шесть минут штрафа получили «спартаковцы», восемь — «юлаевцы»), а забивали только москвичи. На восьмой минуте Морозов оформил дубль, снова забив в большинстве. У «Спартака» получился быстрый вход в зону — Морозов отпасовал с середины на левый фланг Ружичке, а сам уехал на пятачок к ближней штанге. Ружичка сделал наброс в сторону ворот, где Морозов и подставил клюшку. Шайба проскочила под мышкой Самонова, 4:2.

За 2:20 главный тренер уфимцев Виктор Козлов взял тайм-аут и заменил вратаря на шестого полевого игрока, но эти меры спасти матч не сумели. Адам Ружичка забил в пустые ворота с передачи Андрея Миронова, тем самым продолжив серию с голами в каждом матче против «Салавата Юлаева». Однако точку в игре поставил нападающий Александр Беляев, за 1:22 до финальной сирены сделавший счет 6:2. Ассисты — у нападающего Демида Мансурова и защитника Егора Зайцева.

Теперь «Салават Юлаев» уступает в серии до четырех побед 1:3. Ближайшая встреча команд состоится на льду «Уфа-Арены» 19 апреля.