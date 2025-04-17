Как «Газпром» и Wintershall Dea добывали газ

Сотрудничество двух нефтегазовых компаний началось еще до распада СССР. В 1990 году государственный газовый концерн «Газпром» и немецкая нефтегазовая компания Wintershall (принадлежит концерну BASF) заключили договор о торговле природным газом в ФРГ и третьих странах, строительстве и эксплуатации магистральных газопроводов и распределительных сетей.

В 1993 году стало известно о совместных планах РАО «Газпром» и Wintershall освоить газовые месторождения на полуострове Ямал. Результатом сотрудничества стал запуск в 1999-м транснационального газопровода Ямал—Европа из РФ в Германию, который к 2006 году достиг проектной мощности 32,9 млрд куб. м в год. Владельцем немецкого участка магистрали стала совместная компания «Газпрома» и Wintershall Wingas, выступив основным трейдером российской фирмы в торговле природным газом на внутренних рынках Европы.

В 2005 году «Газпром» и Wintershall образовали совместное предприятие (СП) «Севернефтегазпром» на Южно-Русском нефтегазоконденсатном месторождении (доля Wintershall — 35%). Через два года там началась добыча газа. В 2006 году компании создали СП «Ачимгаз» в Новом Уренгое, распределив акции 50% на 50%. Оператором по разработке месторождения выступило СП «Ачим Девелопмент» (74,99% у «Газпрома» и 25,01% у Wintershall).

В 2017 году Wintershall стала партнером «Газпрома» по финансированию газопровода «Северный поток-2» с долей 15,5%.

В мае 2019 года концерн BASF объединил свои бизнесы по добыче нефти и газа — Wintershall и DEA. В декабре того же года реорганизованная Wintershall Dea договорилась с «дочкой» «Газпрома» о разведке в Ливии.

В январе 2023 года немецкая компания покинула российский рынок, оценив свои потери в €5,3 млрд. В декабре того же года президент РФ Владимир Путин подписал указ о продаже долей иностранных акционеров, включая Wintershall, в совместных предприятиях национальным собственникам.

В октябре 2024 года Wintershall Dea инициировала два арбитражных разбирательства против РФ, ссылаясь на экспроприацию своих российских активов.

Милена Двойченкова