«Спартак» вплотную приблизился к выходу в полуфинал play-off КХЛ

Московский «Спартак» на своем льду со счетом 6:2 обыграл уфимский «Салават Юлаев» в четвертом матче серии второго раунда play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Счет в серии до четырех побед — 3:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В составе столичной команды голами отметились Иван Морозов (9-я минута), Михаил Мальцев (9), Егор Филин (12), Иван Морозов (48), Адам Ружичка (59) и Александр Беляев (59). У гостей отличились Джош Ливо (21) и Динар Хафизуллин (31).

Следующий, пятый, матч серии состоится 19 апреля в Уфе.

«Спартак» прежде четыре раза добирался до четвертьфинала Кубка Гагарина, но ни в одном из сезонов не выигрывал больше двух матчей на этой стадии. «Салават Юлаев», взявший трофей в 2011 году, не выходил в полуфинал с 2019 года.

Роман Левищев