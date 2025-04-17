Путин и Токаев обсудили российско-американский диалог

Президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Кремль сообщил, что главы государств обсудили вопросы в сфере энергетики, предстоящие мероприятия по случаю 80-летия Дня Победы и российско-американский диалог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Владимир Путин также поделился оценками хода российско-американского диалога»,— говорится в сообщении на сайте Кремля.

Во время телефонного разговора президенты России и Казахстана подчеркнули важность предстоящего юбилея Дня Победы. В сообщении Кремля указано, что Касым-Жомарт Токаев, «естественно, примет участие» в торжественных мероприятиях в Москве.

В предыдущий раз Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев встречались в декабре 2024 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета. На торжества по случаю Дня Победы господин Путин пригласил президента Казахстана в ноябре прошлого года.