Депутатам разрешили не отчитываться

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в первом чтении, 1 марта, одобрили законопроект, позволяющий им публиковать информацию о доходах и имуществе в обезличенном виде. Парламентарии продолжат сдавать декларации в срок, однако они будут размещаться на официальных ресурсах без персональных данных. Кроме того, за основу приняли законопроект, согласно которому муниципальных депутатов будут лишать мандата за пропуск заседания муниципальных советов в течение полугода «без уважительных причин». Несмотря на то, что местное законодательство приводилось в соответствие с федеральным, данные инициативы вызвали жаркую дискуссию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В начале февраля этого года президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет депутатам всех уровней и сенаторам публиковать на официальных ресурсах сведения о доходах и имуществе в обобщенном виде. В отчетах должны отсутствовать «персональные данные, позволяющие идентифицировать соответствующее лицо» или «индивидуализировать имущество, принадлежащее соответствующему лицу». То, в каком именно порядке и виде публиковать декларации, будут решать в регионах, рассказывал один из авторов закона.

Принятый закон отменил ежегодное предоставление деклараций для работающих на общественных началах региональных и муниципальных депутатов. Кроме того, ввел еще одну причину для досрочного прекращения их полномочий: «прогулы» заседаний в течение полугода «без уважительных причин». Пропуски начнут отсчитывать с 1 марта — со дня вступления федерального закона в силу.

На заседании 1 марта депутаты ЗакСа в первом чтении одобрили два законопроекта: первый регламентирует публикацию деклараций парламентариев; второй — отчетность и пропуск заседаний депутатов муниципальных советов. Петербургский парламент таким образом приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным. Несмотря на формальность данной процедуры, инициативы от представителей «Единой России» Дениса Четырбока и Всеволода Беликова вызвали активное обсуждение.

Раскритиковала закон депутат от партии «Справедливая Россия — За правду» Марина Шишкина. Она отметила, что в стране два парламента, в Петербурге и в Чеченской Республике, в которых депутаты работают «на зарплате». «Получая зарплату из бюджета, мы обязаны отчитываться перед избирателями не в обобщенной, а в персональной форме. Обобщенная форма — коллективная ответственность, как правило, реализуется в моносистемах — школах, армиях, тюрьмах. Парламент ни к одной из этих структур не имеет отношения. Имидж власти в России сегодня не самый лучший, и такими законами мы его не улучшим»,— подчеркнула она. По ее мнению, парламент может продумать внутреннее положение, которое позволит публиковать декларации, не нарушая федеральный закон.

Об открытости власти говорил руководитель фракции «Яблоко» Александр Шишлов. По его словам, закон продолжает тенденцию противопоставления власти и общества. «Этот закон, как продолжение закона "о фейках": люди лишаются возможности получать разностороннюю и объективную информацию»,— подчеркнул господин Шишлов.

Обе партии заявили, что продолжат размещать декларации на собственных ресурсах. За прозрачность законодательной власти выступили также КПРФ и «Новые люди». Господин Четырбок пояснил, что закон не запрещает публиковать сведения на личных страницах. Декларация же на официальных сайтах, по предложению Дениса Четырбока, может выглядеть так: «Депутат В. имеет три квартиры, четыре машины…». Несмотря на противоречия, за изменения проголосовали 33 депутата, против — 14.

Обсуждение законопроекта, касающегося муниципальных депутатов, тоже не прошло тихо. Поддержал инициативу единоросс Константин Чебыкин, раскритиковав уехавших из России муниципальных депутатов. «Хороший закон. Не ходишь на работу — не служишь людям и не работаешь на благо людей — лишаешься полномочий»,— громко заявил господин Чебыкин. Он также попросил господина Беликова обратить внимание на ситуации, когда мундепы продолжают работать удаленно, находясь в других странах.

Член фракции «Яблоко» Борис Вишневский поинтересовался, кто и как будет определять, по уважительной ли причине отсутствовал депутат. Всеволод Беликов ответил, что исчерпывающего перечня таких причин нет, однако к ним может относиться болезнь или командировка. Итоговое решение о досрочном лишении полномочий в каждом отдельном случае будет выносить муниципальный совет.

Ранее на заседании 22 февраля парламент принял изменения в городской устав: депутатов Законодательного собрания смогут также досрочно лишать мандата за пропуск всех заседаний в течение полугода.

Надежда Ярмула