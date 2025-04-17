Аэропорты Астрахани, Владикавказа и Грозного возобновили работу

Росавиация сообщила, что в 20:28 мск аэропорты Астрахани, Владикавказа и Грозного возобновили прием и отправку самолетов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

В Астрахани ограничения на прием и отправку воздушных судов действовали с 18:30 мск. Во Владикавказе и Грозном их ввели в 19:52. С 15:39 до 17:22 работу также приостанавливал аэропорт Волгограда.

Вечером сегодня, 17 апреля, глава Северной Осетии Сергей Меняйло написал в Telegram, что в республике объявлен режим беспилотной опасности и действует план «Ковер». Сообщение о его отмене он опубликовал в 20:59 мск. Аналогичное предупреждение действовало в Ахтубинском районе Астраханской области.