Трамп считает, что Россия хочет завершить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп и его спецпосланник Стив Уиткофф считают, что Россия хочет завершить российско-украинский конфликт. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

«Как заявил вчера вечером посланник президента Стив Уиткофф, он считает, что Россия хочет положить конец этой войне, и президент тоже так считает»,— сказала Кэролайн Левитт на брифинге. Она отметила, что экономическое взаимодействие США и России возможно, но сначала необходимо прекратить огонь на Украине.

15 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что США и Россия напряженно работают для урегулирования конфликта на Украине, но быстрых результатов ждать не стоит. Он подчеркнул, что Кремль весьма положительно оценивает «конструктивные и содержательные» контакты Москвы и Вашингтона, состоявшиеся в последнее время.

11 апреля Стив Уиткофф провел переговоры с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Спецпосланник американского президента по итогу встречи назвал вопрос территорий ключевым для российской стороны. Дональд Трамп говорил, что поставил дедлайн по прекращению огня для Владимира Путина.

Лусине Баласян