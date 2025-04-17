ЦБ: инфляционные ожидания населения в апреле выросли до 13,1%

Банк России в преддверии «недели тишины» опубликовал данные об инфляционных ожиданиях, в апреле они выросли с 12,9% до 13,1% в марте. При этом оценка наблюдаемой населением инфляции снизилась с 16,5% до 15,8%, следует из опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России. Исследование проводилось со 2 по 11 апреля, опрошены граждане из 54 регионов РФ.

Из опроса следует, что у респондентов без сбережений инфляционные ожидания в апреле снизились до 13,9% с 15,1% и вернулись на уровень августа 2024 года, а у респондентов со сбережениями, наоборот, выросли с 11,0% до 12,4%, приблизившись к уровню января 2025 года — 12,6%. Оценка наблюдаемой инфляции у участников опроса без сбережений в апреле снизилась с 18,8% до 17,4%, со сбережениями — выросла с 13,6% до 14,2%.

До этого с начала года инфляционные ожидания населения стабильно снижались. В январе показатель составлял 14%, в феврале — 13,7%, в марте — 12,9%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор начнет снижать ключевую ставку только после того, как убедится в устойчивости тенденций по снижению инфляции и инфляционных ожиданий. 21 марта Центробанк третий раз подряд сохранил ставку на уровне 21%.

Подробнее — в материале «ЦБ верен ставке».

Екатерина Отрашкевич