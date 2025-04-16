Экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову избрали меру пресечения

Мещанский районный суд Москвы постановил взять бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова под стражу на два месяца, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). О задержании Алексея Смирнова стало известно сегодня, 16 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Суд удовлетворил ходатайство следователя о взятии под стражу, несмотря на просьбы адвокатов о более мягкой мере пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

В пресс-службе МВД рассказали, что экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его бывшего первого заместителя Алексея Дедова обвиняют в хищении 1 млрд руб. По версии следствия, деньги были выделены АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной. Предварительно установлено, что хищение средств организовали два экс-заместителя губернатора совместно с руководством корпорации.

Ряд СМИ сообщал, что, по предварительным данным, показания на бывшего главу региона мог дать экс-гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин.

Господин Смирнов руководил Курской областью с мая 2024 года, когда его начальник и прежний губернатор Роман Старовойт стал министром транспорта РФ. В сентябре он официально возглавил регион, но уже 5 декабря ушел с поста. В Кремле тогда объяснили его отставку необходимостью усиления управления регионом. Врио губернатора был назначен Александр Хинштейн.

Анна Швечикова