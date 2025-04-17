«Заключение под стражу Смирнова — начало большой перетряски»

16 апреля стало известно о взятии под стражу экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и задержании его соратника Алексея Дедова по обвинению в хищении 1 млрд руб., выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе региона с Украиной. По мнению политолога Александра Немцева, это стало катализатором масштабного перераспределения политического влияния в Курской области.

Фото: из архива Александра Немцева

— Эти события не просто встряхнули местные элиты, но и ускорили процесс трансформации, начавшийся несколько лет назад после ухода Александра Михайлова — человека, который 18 лет выстраивал в регионе жесткую вертикаль власти.

После отставки Александра Михайлова (в 2000 году стал губернатором, занимал эту должность четыре срока — до 2018 года.— «Ъ-Черноземье») некогда единая политическая конструкция начала стремительно фрагментироваться. Часть региональной элиты попыталась адаптироваться к новым реалиям, другая, не сумев или не желая встраиваться, фактически выбыла из игры. При этом открытого противостояния с командой Романа Старовойта, сменившего Александра Михайлова, не случилось. Многие местные игроки сделали ставку не на нового губернатора, а на его первого заместителя — Алексея Смирнова, курянина, вернувшегося из Москвы с серьезными связями. Именно он стал для них ключевым проводником во власть.

Однако этот расклад продержался недолго. После перевода Старовойта на пост министра транспорта губернаторское кресло при его поддержке занял Смирнов. Он уверенно победил на выборах, но уже через несколько месяцев впал в немилость у федерального центра. И если раньше причины этого были неочевидны, то теперь, после задержания, все встало на свои места.

В короткий период правления Алексея Смирнова курские политики и бизнесмены активно пытались войти в его окружение, борясь за место под солнцем. Губернатор, избранный при поддержке президента и победивший на выборах, казался надежной фигурой. Но после его отставки принадлежность к «команде Смирнова» превратилась в политическую обузу. В кулуарах заговорили о грядущих уголовных делах, а ключевые соратники экс-губернатора один за другим стали терять позиции.

С приходом нового главы региона — Александра Хинштейна — процесс чистки элит ускорился. От бывшего вице-губернатора Алексея Дедова до экс-мэра облцентра Игоря Куцака многие вынуждены были уйти с высоких постов. Учитывая, что при Алексее Смирнове сформировался практически монолитный клан, осторожность нового губернатора в отношении старых кадров выглядит вполне оправданной. Лишь единицы, такие как врио зампреда правительства Евгений Лобов и врио министра приоритетных проектов развития территории и туризма Анна Коновалова, сумели перестроиться и сохранить влияние.

Очевидно, что Александру Хинштейну предстоит выстраивать диалог с местным политическим сообществом практически с нуля. И судя по его первым шагам, он намерен делать это через молодых и амбициозных лидеров, не связанных с прежними группировками. В отличие от Романа Старовойта, который допустил ошибку, сделав ставку на одного человека (Алексея Смирнова), новый губернатор формирует несколько центров притяжения.

Первым таким центром может стать новый и.о. главы Курска Сергей Котляров. Несмотря на скепсис из-за молодости и недостатка опыта, он способен консолидировать вокруг себя часть элит. Второй важной фигурой является Дмитрий Гулиев — молодой депутат, ветеран СВО и руководитель ветеранской организации. Его недавняя встреча с губернатором, на которую пришли многие депутаты облдумы, показала его серьезное влияние на политическую жизнь в регионе. Третьим центром притяжения выступает Юрий Амерев, председатель областного парламента, способный объединить вокруг себя «михайловских» кадров. Четвертым звеном в этой системе может стать Евгений Лобов – потенциальный лидер курского отделения «Единой России», который способен наладить контакт между новой властью и старыми элитами, включая курское землячество лужковско-руцковского призыва.

Заключение под стражу Смирнова — лишь начало большой перетряски. Курская область вступает в эпоху новой политической конфигурации, где старые кланы будут терять влияние, а новые — только формироваться. Удастся ли Хинштейну удержать этот процесс под контролем? Пока его стратегия выглядит продуманной, но в регионе, где десятилетиями правили жесткие вертикали, сломать систему за несколько месяцев не получится, да и по действиям новой власти видно, что такой задачи и не ставится. Борьба только начинается.