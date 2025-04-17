Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков: судьба моратория на удары пока не обсуждается по зарубежным каналам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время не ведутся контакты по дальнейшей судьбе моратория на удары по энергообъектам Украины.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что новых указаний Владимира Путина по действию моратория на удары по энергообъектам Украины не было. Срок в тридцать дней истек вчера.

Президент Владимир Путин согласился на мораторий после разговора с президентом США Дональдом Трампом. 19 марта дал согласие на него Владимир Зеленский. Вчера, 16 апреля, был последний день моратория. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит, когда откажется от приостановки ударов по энергетической инфраструктуре.

Анастасия Домбицкая

Новости компаний Все