Подряд два раза

Уфимская компания «Стройцентр» не смогла убедить две инстанции суда взыскать в свою пользу около 551 млн руб. Компания выполняла субподрядные работы на строительстве школы в Затоне, которую на условиях ГЧП возводила компания предпринимателя Отто Сопроненко на условиях расторгнутого в марте концессионного соглашения с минобром Башкирии. «Стройцентр» пытался убедить суды, что выполнил свою часть обязательств, но полного расчета не получил. Арбитражный суд Москвы, а затем и апелляционная инстанция пришли к выводу, что истец не доказал свою правоту. Юристы полагают, что подавать кассационную жалобу нет смысла.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Компания Отто Сопроненко (слева на фото) отбилась от претензий уфимского субподрядчика

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Компания Отто Сопроненко (слева на фото) отбилась от претензий уфимского субподрядчика

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Субподрядчику строительства школы в уфимском микрорайоне Затон — ООО «Стройцентр» — не удалось отсудить более 551,8 млн руб. с генподрядчика строительства ООО СК «Столица Приволжья». Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за арбитражным судом Москвы отказал в удовлетворении соответствующего иска уфимской компании.

Как следует из материалов дела, в марте 2022 года между истцом и ответчиком был заключен договор подряда стоимостью 1,25 млрд руб. «Стройцентр» взял на себя обязательства в качестве субподрядчика построить общеобразовательную школу в южной части жилого района Затон-восточный — недалеко от ЖК «Новалэнд».

Как сообщал "Ъ", школу на 1225 мест площадью 8,3 тыс. кв. м должно было построить на условиях ГЧП ООО «Школа Затон-Восточный», аффилированное с обвиняемым в мошенничестве предпринимателем Отто Сопроненко. Уголовное дело в его отношении было возбуждено в Новосибирске, где подконтрольное ему ООО «Школа на Николая Сотникова» должно было построить шесть учебных заведений, но этого не сделало. Концессионное соглашение о возведении школы в Уфе было подписано «Школа Затон-Восточный» в ноябре 2021 года с министерством образования Башкирии. По его условиям, 1,7 млрд руб. на реализацию проекта должны были поступить из бюджетных источников. Объект должны были сдать до 15 июля 2023 года, позже сроки были перенесены на 17 июня 2024 года, но до сих пор здание не достроено. В марте правительство Башкирии расторгло концессионное соглашение в арбитражном суде республики, решив завершить строительство своими силами (см. Ъ от 10 марта).

ООО «Стройцентр» зарегистрировано в Уфе в июле 2010 года. Уставный капитал — 52 тыс. руб. По данным Kartoteka.ru, учредителем является Эдуард Батыров. В 2023 году при выручке 283,5 млн руб. чистая прибыль компании составила 109 тыс. руб.

ООО СК «Столица Приволжья» была зарегистрирована в 2016 году в Нижнем Новгороде. В 2021 году владельцами компании стали ООО «Инфраструктура детства» и ООО «СБ Капитал» Отто Сопроненко. «Столица Приволжья» была генподрядчиком строительства школ в Нижегородской области. В 2023 году выручка компании составила 2,69 млрд руб., чистая прибыль – 9,9 млн руб. В октябре 2024 года в компании была введена процедура наблюдения.

В иске в московский суд «Стройцентр» заявил, что выполнил свою часть контракта, отчитался об этом «Столице Привольжья», направив акты, но до сих пор не получил за работу 551,7 млн руб.

Ответчик возражал против удовлетворения иска. «Столица Приволжья» просила оставить его без рассмотрения «в связи с несоблюдением истцом досудебного порядка урегулирования спора».

Арбитражный суд Москвы отклонил довод ответчика: «Стройцентр», следует из решения, направлял досудебную претензию почтой, и она была получена «Столицей Приволжья». Тем не менее, позиция истца не нашла поддержки в московском суде. «В отношении спорных работ субподрядчик не известил подрядчика о завершении работ и не вызвал его для участия в приемке результата работ. Спорные работы в установленном порядке ответчику не передавались»,— пришел к выводу суд.

Предоставленные «Стройцентром» в материалы дела акты освидетельствования скрытых работ, установил арбитражный суд, «на самом деле» были составлены по работам, «которые вошли в состав основных и были оплачены истцу полностью, в том числе в порядке предоплаты». Всего ответчик выплатил своему уфимскому субподрядчику 674,6 млн руб.

В апелляционной инстанции представитель «Стройцентра» заявлял, что выводы суда первой инстанции «не соответствуют материалам дела, кроме того при принятии решения по делу, судом нарушены нормы материального и процессуального права».

Представитель «Столицы Приволжья» называл решение законным и обоснованным.

Апелляционный суд поддержал выводы нижестоящей инстанции. Он также обратил внимание на то, что ответчик перечислил «Стройцентру» 674,6 млн руб., в то время как субподрядчиком «выполнено и сдано» работ на 450,5 млн руб. Таким образом, пояснил суд, истец остался должен «Столице Приволжья» 224 млн руб.

Дозвониться до «Стройцентра» вчера не удалось.

«В целом, решения судов выглядят обоснованными с юридической точки зрения. Принципиальным моментом в строительных спорах является наличие надлежащим образом оформленных актов приемки выполненных работ, подписанных обеими сторонами, а по заявленной спорной сумме такие документы отсутствовали,— пояснил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. — Что касается перспектив обжалования в кассации, то они довольно ограничены. Основаниями для отмены решения в кассации являются существенные нарушения норм материального или процессуального права, повлиявшие на исход дела, но из материалов дела не следует, что они имели место».

Булат Баширов