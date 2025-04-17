Глава РПЛ Алаев встретится с футболистами «Химок»

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев проведет встречу с игроками подмосковных «Химок» по поводу ситуации в клубе. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

15 апреля команду покинул главный тренер Франк Артига. Позже газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что футболисты бойкотируют тренировки из-за задержек по зарплате. 16 апреля исполняющим обязанности главного тренера «Химок» был назначен Магомед Адиев, однако основной состав продолжает игнорировать тренировки.

«Руководство футбольного клуба "Химки" допустило ряд управленческих ошибок. Основной состав команды фактически не готовится к матчу. По-человечески могу понять настроение ребят, но это ненормальная ситуация. Под угрозой репутация главного футбольного соревнования страны и спортивный принцип. Завтра лично поеду на встречу с командой»,— заявил господин Алаев.

После 24 туров РПЛ «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице с 23 очками. По дополнительным показателям команда опережает грозненский «Ахмат», который находится в «зоне стыковых матчей». 20 апреля подмосковный клуб проведет гостевой матч с петербургским «Зенитом».

Таисия Орлова