Никто снова не выкупил имущественный комплекс в Орле за 9,6 млн рублей

Повторный аукцион по продаже имущественного комплекса на улице Энергетиков, 2 в Орле признан несостоявшимся. Согласно документации торгов, это связано с отсутствием заявок на участие в них. Начальная цена лота составляла 9,6 млн руб.

На аукцион выставлялись здание площадью 1,4 тыс. кв. м и земельный участок на 0,08 га, на котором можно эксплуатировать и обслуживать здания и сооружения. По данным продавца, имущественный комплекс расположен в Железнодорожном районе, в 4 км от центра города. Рядом с ним проходит Московское шоссе.

Прошлой осенью торги по реализации лота также не состоялись из-за отсутствия участников.

В начале февраля калмыцкое ООО «Улитка» выкупило здание бывшей столовой в Орле за 33,4 млн руб.

Алина Морозова