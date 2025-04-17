В ЯНАО изменили правила награждения многодетных матерей

Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа изменило критерии для получения медали «Материнская слава Ямала». Теперь все дети должны быть гражданами России (раньше четкого требования к гражданству детей не было), а мать должна быть гражданкой России и проживать в округе не менее 15 лет (раньше это было необязательно).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коренные малочисленные народы Севера в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ)

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Коренные малочисленные народы Севера в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ)

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Законопроект представила вице-спикер заксобрания ЯНАО Наталия Фиголь. «Новые правила введены для приведения региональных норм в соответствие с федеральными стандартами, включая орден "Родительская слава"»,— пояснила она.

Положение о медали «Материнская слава Ямала» было принято в 2010 году. Ее вручают, если в семье воспитывается четверо и более детей. Многодетным матерям, награжденным медалью «Материнская слава Ямала», полагается единовременная выплата в 50 тыс. руб. и льготы (первоочередное устройство детей в детские сады и школы, компенсация части расходов на ЖКХ, бесплатный проезд для детей в городском транспорте, льготное выделение земельных участков).

По итогам 2023 года ЯНАО занял четвертое место среди регионов РФ по рождаемости, а в УрФО — первое. В прошлом году губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поддержал инициативу учредить День многодетной семьи.

Демид Лобанов