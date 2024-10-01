На Ямале появится День многодетной семьи

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поддержал инициативу депутатского корпуса округа учредить новый региональный праздник — День многодетной семьи. Об этом он сообщил на заседании правительства округа сегодня, 1 октября, передают в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

Фото: Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа Заседание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

Фото: Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

«Накануне поступила инициатива от депутатов законодательного собрания Ямала — объявить третье воскресенье сентября Днем многодетной семьи. Хорошая идея, давайте ее поддержим и заложим такую традицию в этот день поздравлять наши многодетные семьи, уделять им особое внимание»,— сказал на заседании губернатор Артюхов.

Напомним, Дмитрий Артюхов объявил 2024 год Годом детства. По итогам 2023 года ЯНАО занял четвертое место среди регионов РФ по рождаемости, а в УрФО — первое. В текущем году на территории округа планируют обустроить 50 детских площадок.

Полина Хабарова