Президент Владимир Путин наградил орденом Почета главного раввина России Берла Лазара. Указ размещен на портале правовых актов. Из документа следует, что господин Лазар награжден «за заслуги в обеспечении деятельности» Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Берл Лазар (полное имя Шломо Дов-Бер Пинхос Лазар) был избран главным раввином России на первом съезде Федерации еврейских общин России (ФЕОР) в ноябре 1999 года. ФЕОР — крупнейшая в России еврейская религиозная организация, которая объединяет более 140 еврейских общин.

В 2001 году Берл Лазар вошел в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте. В 2002-м — стал председателем Раввинского совета Всемирного конгресса русскоязычного еврейства в Москве. В 2004 году президент Владимир Путин наградил его орденом Дружбы. В 2014-м — орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Полина Мотызлевская