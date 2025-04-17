Путин наградил орденом Почета главного раввина России Берла Лазара
Президент Владимир Путин наградил орденом Почета главного раввина России Берла Лазара. Указ размещен на портале правовых актов. Из документа следует, что господин Лазар награжден «за заслуги в обеспечении деятельности» Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Берл Лазар (полное имя Шломо Дов-Бер Пинхос Лазар) был избран главным раввином России на первом съезде Федерации еврейских общин России (ФЕОР) в ноябре 1999 года. ФЕОР — крупнейшая в России еврейская религиозная организация, которая объединяет более 140 еврейских общин.
В 2001 году Берл Лазар вошел в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте. В 2002-м — стал председателем Раввинского совета Всемирного конгресса русскоязычного еврейства в Москве. В 2004 году президент Владимир Путин наградил его орденом Дружбы. В 2014-м — орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.