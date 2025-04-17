Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полисы уходят из банков

Страховщики открывают все больше собственных офисов и точек продаж

Страховщики впервые с 2019 года увеличивают количество точек продаж. По словам экспертов, это связано со снижением эффективности традиционных каналов, прежде всего банковских, и ростом издержек при их использовании. При этом страховые компании активно развивают франшизные сети, которые позволяют экономить на текущих затратах. Однако в этом случае растут риски репутационных потерь, а также потери наработанной клиентской базы.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По итогам 2024 года страховые компании заметно увеличили число точек продаж, следует из опроса “Ъ” участников рынка. «РЕСО-Гарантия» за последний год открыла около 100 филиалов, доведя их количество до 1,1 тыс. штук. ВСК увеличила число агентских офисов на 48 штук, до 80 штук, франшизных офисов — на 160 штук, до более 200 штук. «АльфаСтрахование» открыло девять новых штатных офисов и 68 — по франшизе, таким образом, число точек продаж достигло 95 и 220 штук соответственно. «Согласие» увеличило число агентских офисов на 20%, франшизных — более чем на 50%.

В 2025 году компании продолжат наращивать точки продаж.

«АльфаСтрахование» планирует увеличить число штатных офисов на 85 штук, а количество франшизных офисов может вырасти на 320–350 штук. ВСК также планирует развивать агентские и франшизные офисы. «Ренессанс Страхование» планирует открыть до конца года 20–30 франшизных офисов. «Согласие» хочет нарастить число агентских офисов на 10–15%, а франшизных на 40 штук.

Филиал — главное представительство компании в регионе. Агентство — территориально обособленное структурное подразделение филиала, осуществляющее функции аналогично филиалу на иной территории и оборудованное рабочими местами. Под франшизным офисом подразумевается точка продаж, открытая самостоятельно агентом под брендом страховщика.

Ранее страховые компании предпочитали сокращать свои подразделения. Так, по данным Росстата, с 2019 по 2023 год число филиалов страховщиков сократилось в 1,5 раза, до 2,4 тыс. штук. По словам экспертов, активизация открытия новых офисов связана со снижением эффективности других каналов продаж, в том числе банковского. «Бенефициарами навязанного страхования в последние годы были банки, которые забирали себе до 80% от стоимости полисов страхования жизни»,— поясняет председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. По оценке независимого эксперта Андрея Бархоты, при продаже кредитного страхования и страхования от несчастных случаев доля вознаграждения банков составляет 50–60% от страховой премии. При этом доля банковского канала в продаже страховых полисов растет (в 2024 году превысила 66%), хотя страховые компании снизили расходы в этом сегменте до 113 млрд руб. (см. “Ъ” от 17 марта). При этом собственные каналы продаж могут обходиться дешевле страховщикам на 15–20% от величины полиса, отмечает господин Янин.

Кроме того, несмотря на цифровизацию и увеличение доли онлайн-продаж, «личный контакт по-прежнему критичен для продаж сложных страховых продуктов, повышения доверия клиентов и эффективных кросс-продаж», отмечает директор департамента «Страхование» IT-компании «Рексофт» Никита Евсеенко. Офлайн-присутствие особенно важно для работы с корпоративными клиентами и проникновения в регионы с низкой цифровой грамотностью, указывает эксперт.

При этом открытие франшизных офисов для страховщиков более выгодно, чем собственных филиалов.

«Франшиза позволяет наращивать новые продажи с меньшими затратами, чем через классические каналы. Не нужно тратить деньги на открытие филиала, ФОТ и прочие сопутствующие расходы»,— отмечает гендиректор сервиса агентских продаж «Инссмарта» Артур Коломиец. Страховщикам в этом случае необходимо только подключить франчайзи к своей информационной системе, обеспечить их необходимыми страховыми продуктами, правилами, методологией, операционным и финансовым контролем, отмечают во Всероссийском союзе страховщиков. Кроме того, франчайзи мотивированы собственным бизнесом, поэтому «демонстрируют более высокую эффективность при открытии точек, и это обходится им в два-три раза дешевле за счет экономии на масштабе», отмечает господин Евсеенко.

Российские страховщики расширяют число иностранных партнеров

Впрочем, франшизная модель создает дополнительные риски для участников рынка. Никита Евсеенко указывает на риск репутационных потерь из-за сложности в обеспечении единых стандартов обслуживания во всех франчайзинговых точках. «Ограниченная лояльность партнеров создает угрозу потери наработанной клиентской базы, поскольку франчайзи может переключиться на конкурента, предложившего лучшие условия»,— отмечает эксперт.

Юлия Пославская

Новости компаний Все