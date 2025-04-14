Риски выходят из границ

Страховщики и брокеры обсуждают сотрудничество по вопросам перестрахования с компаниями из Юго-Восточной Азии, Китая, Индии, Белоруссии, Казахстана и т. д. Эти направления выглядят перспективно, однако остаются значимые риски и нюансы взаимодействия, в том числе вероятность неполучения выплаты и ограничения со стороны иностранных партнеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Участники страхового рынка рассматривают расширение возможностей перестрахования за рубежом, рассказали “Ъ” три источника из числа страховщиков и брокеров.

«Мы поддерживаем диалог с международными перестраховочными компаниями из Индии, Китая, с Ближнего Востока, из Африки. Знаю, что аналогичные встречи были и у части наших коллег по страховому рынку»,— рассказывает совладелец страхового брокера Mains Сергей Худяков. По его словам, темой обсуждения были в основном линейки продуктов промышленного и транспортного страхования: имущество, грузы, ответственность, СМР, авиация, морской транспорт. Переговоры сопровождались запросом большого объема информации со стороны иностранных компаний и крайне сдержанным оптимизмом в кулуарных диалогах, отмечает господин Худяков. Кроме того, РНПК ведет переговоры о перестраховании рисков с партнерами из стран СНГ и других дружественных стран, включая Китай и Индию (см. “Ъ” от 9 апреля).

Участники рынка достигли примерно одинаковых результатов, говорят источники “Ъ”.

В частности, по словам собеседника “Ъ” на страховом рынке, представители Юго-Восточной Азии, Китая, Индии, Белоруссии и Казахстана готовы перестраховывать имущественные риски промышленных предприятий по ставке, равной ставке РНПК, или чуть более низким.

Сегодня примерный тариф РНПК по перестрахованию имущества составляет 0,1% от страховой суммы, которая исчисляется сотнями миллиардов рублей, говорят эксперты.

Доступная емкость в этих странах составляет $150–250 млн на один риск, уточнил собеседник “Ъ” на страховом рынке. По словам директора по корпоративному страхованию «Зетта Страхования» Андрея Тверского, это «хорошая емкость», которой хватит на средний завод или склад, но все же недостаточно для крупных промышленных предприятий и логистических центров. Вместе с тем страховые компании в тестовом режиме уже заключили несколько десятков договоров перестрахования с Ираном, потенциальная емкость рынка которого составляет $150 млн на один риск.

Из данных ЦБ следует, что доля премий, переданных в перестрахование за рубеж, по итогам 2024 года составила 2%. Для страховщиков крайне важны альтернативные перестраховочные емкости, говорят участники рынка. Расширение пула партнеров позволит диверсифицировать перестраховочный портфель и снизить влияние РНПК на андеррайтинг страховщиков, отмечает господин Тверской. Страховщики видят достаточно большой потенциал передачи рисков. На первом этапе это может быть 10–20% общего рынка исходящего перестрахования, а в дальнейшем доля может увеличиться до 50%, считает господин Тверской. По оценкам ВСС, в дружественные страны потенциально возможно передать около 30–40% от прежнего объема (30–40 млрд руб.).

Наиболее перспективными странами-партнерами являются Китай и Индия, говорят эксперты.

«Особенно перспективным выглядит Китай, поскольку имеет развитый рынок страхования, способен принимать большие объемы, предлагает выгодные условия перестрахования, имеет устойчивую финансовую систему. Наименее перспективным выглядит Иран из-за собственных санкционных ограничений»,— уверены в ВСС. По мнению управляющего директора по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексея Янина, в Белоруссии и Казахстане хоть и меньше, чем у азиатских гигантов, потенциал рынков, но зато могут быть гораздо выше готовность и практическая возможность работать с российскими рисками.

При этом остаются нюансы работы с зарубежными партнерами. Например, Китай готов брать на перестрахование только иностранный бизнес России, другие страны запрашивают историю страхования по риску за несколько лет, отмечает собеседник “Ъ” на страховом рынке. На китайском рынке существует особая специфика, которая заключается в очень осторожной политике работы с новыми партнерами, требуется обязательная аккредитация с рекомендациями китайских компаний, говорит господин Тверской. Есть отличия и в договорной практике, формулировках, скорости коммуникации, языковые особенности, говорит Сергей Худяков. При этом, по его словам, основной сдерживающий риск — неполучение выплаты возмещения.

Юлия Пославская