Захарова: Таллин выполняет заказ Запада по реализации русофобии

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Эстонии по графику выполняют заказ Запада по проведению политики русофобии. Так она прокомментировала внесение поправок в конституцию Эстонии, согласно которым иностранные граждане, постоянно проживающие в стране, лишатся права голоса на муниципальных выборах.

«Есть заказ, есть план по реализации русофобии. Видимо, идут в графике. Своим очередным зловредным шагом эстонские власти нарушают все, вообще все профильные международные обязательства в сфере защиты прав человека, в том числе принятые ими абсолютно добровольно по линии ООН и ОБСЕ»,— сказала Мария Захарова на брифинге (запись опубликована во «ВКонтакте»).

По словам представителя МИДа, россиян лишили права голоса на муниципальных выборах «только потому, что они другой национальности». Внесение поправки в конституцию Эстонии она назвала «расизмом, перешедшим в неонацизм в чистом виде».

31 марта парламент Эстонии принял поправку, которая лишает права голоса на муниципальных выборах граждан стран, не входящих в Евросоюз. 9 апреля закон подписал президент Алар Карис. Под ограничения попали около 150 тыс. человек с видом на жительство, в том числе около 80 тыс. граждан России. Граждане Эстонии, постоянно проживающие в России, права голоса на муниципальных выборах не имеют.