Крупнейшие сроки для высших офицеров

По подсчетам “Ъ”, с начала 2000 года в России под уголовное преследование попал 61 высший офицер. 23 представителя высшего комсостава получили реальные тюремные сроки, семь из них, включая осужденного 17 апреля 2025 года на семь лет генерал-лейтенанта Вадима Шамарина,— по статье «Получение взятки» (ст. 290 УК РФ).

Самый крупный срок, к которому приговаривались высшие офицеры,— восемь лет лишения свободы. В апреле 2000 года такой приговор был назначен начальнику радиотехнической службы Тихоокеанского флота контр-адмиралу Владимиру Мореву за хищение флотского имущества и злоупотребление должностными полномочиями.

В июле 2012 года восемь лет колонии строгого режима получил экс-начальник Главного военного медуправления Минобороны генерал-майор Александр Белевитин, обвиненный в получении взяток за поставки томографов.

В сентябре 2012 года к восьми годам колонии и штрафу 300 тыс. руб. приговорили экс-начальника тыла командования специального назначения ВВС России генерал-лейтенанта Вячеслава Двуреченского за махинации на 62 млн руб.

В январе 2025 года к восьми годам колонии и лишению звания генерал-майора приговорили экс-командующего 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Константина Огиенко за покушение на получение взятки в особо крупном размере.

Семь лет лишения свободы помимо господина Шамарина в 2010 году назначали экс-начальнику НИИ Минобороны генерал-майору Николаю Конону за фиктивные договоры на научно-исследовательские работы с несуществующими фирмами, а годом позже — экс-начальнику Главного управления воспитательной работы Минобороны генерал-лейтенанту Анатолию Башлакову — за взятку в размере 700 тыс. руб.