Вместо званий и наград только сроки и штрафбат

Двенадцать лет строгого режима с лишением воинского звания, наград и штраф в размере 108 млн руб.— такое наказание затребовала Главная военная прокуратура (ГВП) для бывшего заместителя начальника Генштаба—начальника главного управления связи (ГУС) Минобороны генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Фигурант, обвиняемый в получение взяток в размере 36 млн руб., полностью признал вину. Защита подсудимого, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, назвала запрошенный срок «умопомрачительным».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал Шамарин рассчитывает после приговора уехать на СВО

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Генерал Шамарин рассчитывает после приговора уехать на СВО

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Поддержать 53-летнего Вадима Шамарина, дело которого с 25 марта слушалось в закрытом режиме в Московском гарнизонном военном суде, пришли супруга и старший сын, а также несколько друзей. Конца слушания им пришлось ждать недолго: уже спустя 40 минут участники процесса покинули зал.

Как выяснилось позже, за это время полковник юстиции Евгений Донских из ГВП успел запросить для фигуранта 12-летний срок, в прениях сторон выступили адвокаты, а подсудимый сказал последнее слово. Запрошенное для подсудимого наказание, по мнению прокуратуры, тот должен отбывать в колонии строгого режима. Гособвинитель предложил назначить его господину Шамарину за два эпизода получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ; от 8 до 15 лет заключения) от руководства пермского телефонного завода «Телта» — на суммы 26 млн и 10 млн руб.

По данным главного военного следственного управления СКР, генерал Шамарин получил незаконное вознаграждение на общую сумму 36 млн руб. за то, что в 2019–2023 годах Минобороны заключило с «Телтой» контракты на поставку устройств связи на 1,4 млрд руб. Коммерсанты платили ему «за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции», а также за общее покровительство. Выполняя условия заключенного досудебного соглашение о сотрудничестве, господин Шамарин дал показания на других высокопоставленных военных, которые также участвовали в коррупционных схемах. В частности, на бывшего начальника 1-го управления ГУС генерал-майора Александра Оглоблина, дело которого по обвинению в получении взятки на сумму 12 млн руб. сейчас слушается в 235-м гарнизонном военном суде. «Откаты» коммерсанты платили военным за заключение госконтрактов с их предприятиями.

Дело в отношении господина Шамарина Московский гарнизонный военный суд рассмотрел в особом порядке, что позволяет подсудимому рассчитывать на более мягкий срок. При этом наличие сделки с прокуратурой предполагает, что суд не может назначить подсудимому больше половины от максимально возможного наказания, в случае господина Шамарина — от 7,5 до 15 лет, предусмотренных за взятку в особо крупном размере.

Однако поскольку ему вменили в вину два эпизода, то по одному из них прокурор потребовал для подсудимого 6,5 года, а по второму — семь лет, предложив назначить по совокупности 12 лет строгого режима. Также полковник Донских потребовал лишить господина Шамарина звания генерал-лейтенанта и всех государственных наград — орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, Александра Невского, а также медалей. В качестве дополнительного наказания он просил назначить подсудимому штраф, трехкратный размеру взятки,— 108 млн руб.

Защитники подсудимого Владимир Шелупахин и Евгений Дружков выразили несогласие с запрошенным наказанием, назвав предложенный срок «умопомрачительным». «Это катастрофически много»,— прокомментировал “Ъ” господин Шелупахин выступление процессуального оппонента. Он отметил, что назначение «досудебщикам» мягкого наказания должно стимулировать их на сотрудничество со следствием. «В противном случае это не будет служить примером для других. Другие фигуранты посмотрят и скажут: "А зачем нам это нужно?"»,— заметил адвокат.

Господин Шелупахин подчеркнул, что, несмотря на тяжесть инкриминируемых преступлений, действия его подзащитного «реального ущерба не принесли», не повлияли на обороноспособность страны и на работу войск связи. В свою очередь, господин Дружков обратил внимание на то, что из почти трех десятков томов уголовного дела два составили положительные характеристики на его подзащитного. Адвокаты просили суд назначить генералу минимально возможное наказание, не связанное с лишением свободы, учтя его помощь следствию, а также наличие на иждивении престарелой матери и сестры-инвалида. Они также напомнили, что их клиент, ранее ходатайствовавший об отправке на СВО, но не получивший ответа, не теряет надежды поехать в зону боевых действий и искупить вину службой родине. Напомним, что в случае получения госнаграды фигурант может быть освобожден от наказания.

Сам господин Шамарин в последнем слове еще раз заявил, что раскаивается и признает вину. Приговор будет оглашен 17 апреля.

Мария Локотецкая