Полимеры потянулись за спросом

Коррекция цен на этилен на фоне падения нефтяных котировок может уже в ближайшие дни стимулировать снижение стоимости полиэтилена с текущих 135–139 тыс. руб. за тонну. Из-за ожидания более низких цен спрос на полиэтилен остается слабым, хотя часть аналитиков ожидает оживления потребления в ближайшие месяцы. В первую очередь за счет переработчиков в АПК, дорожного строительства и инженерной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Упавшие цены на углеводородное сырье могут привести к снижению цен на этилен по итогам апреля до минимума с начала года, говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ). «В связи с этим, а также с учетом осязаемого риска сокращения спроса затянувшиеся ожидания участников рынка о снижении цен на полиэтилен получают новый импульс»,— указывают аналитики. По сообщениям участников рынка, которые приводит ЦЦИ, российские производители могут принять решение об изменениях цен в ближайшее время. Крупнейший в РФ поставщик полиэтилена СИБУР тему комментировать не стал.

Аналитики ICIS в своем обзоре также отмечают, что падение цен на нефть из-за пошлин США и неопределенность относительно последствий торговых ограничений вызвали снижение цен на химическую продукцию.

Индекс ICIS для Европы, который в том числе отражает котировки этилена, с середины марта по 11 апреля опустился с более 100 пунктов до почти 95 пунктов.

В ЦЦИ отмечают, что спрос на полиэтилен в гранулах (используются в сельском хозяйстве для создания тепличных пленок, производстве упаковки и т. д.) в первой декаде апреля остается слабым. Покупатели не проявляют активного интереса к закупкам на споте, ожидают снижения цен во всех сегментах полиэтилена за исключением пленок, говорится в обзоре. По данным ЦЦИ, полиэтилен для пленок на 10 апреля стоит на уровне 125 тыс. руб. за тонну. Выдувной полиэтилен (для изготовления бутылок, канистр и т. д.) и литьевой полиэтилен (для производства контейнеров, мешков и пр.) у большинства поставщиков — 135–139 тыс. руб. за тонну.

Покупатели ждут снижения цен и на трубную продукцию.

«В трубном сегменте переработчики по итогам марта сообщают об уровне продаж существенно ниже плана. Апрель пока также не принес долгожданного спроса»,— говорится в обзоре ЦЦИ. Гендиректор Ассоциации производителей трубопроводных систем Владислав Ткаченко говорит, что объем спроса и, следовательно, производства упал, так как большую часть средств, заложенных на модернизацию и замену коммунальной инфраструктуры перекинули на другие направления. «В этом году тоже не предполагается роста инвестиций от государства. Поэтому сейчас работы ведутся в основном за счет собственных средств "Росводоканала", а также инвестиций других компаний»,— отмечает господин Ткаченко.

Глава Rupec Дмитрий Семягин указывает, что отдельного рынка этилена как такового в России нет. «Практически все этиленовые мощности идут в связке с последующими переделами: производствами полиэтилена, ПВХ или окиси этилена. Поэтому я бы не торопился говорить о влиянии мировых цен на этилен на российский рынок»,— отмечает он.

Утверждать о низком спросе на полиэтилен, по словам господина Семягина, также преждевременно. «Март-апрель — это начало сезона, когда только начинает оживать спрос переработчиков в сегменте АПК. В сфере дорожного строительства и инженерной инфраструктуры, где есть высокая зависимость от бюджетных средств, тоже только начинается высокая фаза по мере контрактования и бюджетирования»,— рассказывает эксперт.

Источник “Ъ” на рынке также называет текущее сокращение спроса «типичной ситуацией» для этого времени года.

«Сейчас очевидно смещение потребления вправо, когда полноценно начнется сезон»,— говорит собеседник “Ъ”. Учитывая общеэкономические прогнозы на снижение потребительской активности, Дмитрий Семягин не ожидает рекордных цифр спроса, но полагает, что он однозначно должен вырасти с оживлением в нескольких сегментах переработки. По данным Росстата, которые приводит Rupec, в 2024 году производство полимеров этилена в первичных формах в России выросло на 1,6% год к году, до 3,59 млн тонн.

Ольга Мордюшенко