Чернышенко: детские лагеря проведут патриотические смены с участниками СВО

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил организациям летнего детского отдыха провести в 2025 году патриотические смены с участием военнослужащих боевых действий на Украине. По его словам, эти смены должны быть посвящены 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Чернышенко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Дмитрий Чернышенко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Крайне важно, чтобы об истории славных побед рассказывали наши нынешние Герои — участники СВО»,— сказал господин Чернышенко на совещании, посвященном вопросам организации летнего детского отдыха (цитата по ТАСС).

Он также представил данные, согласно которым в 2025 году более 40,5 тыс. лагерей должны принять порядка 6 млн школьников.

31 марта Минпросвещения утвердило программу воспитательной работы для детских лагерей. Программа будет основой документов об организации отдыха детей во всех российских лагерях. Она предусматривает мероприятия, направленные на воспитание патриотизма и привитие ценностей здорового образа жизни и традиционной семьи.

18 февраля Госдума приняла постановление, в котором рекомендовала регионам вовлекать участников боевых действий в воспитательную работу в школах и детских лагерях. При этом в документе не уточняется, как именно губернаторы должны привлекать военнослужащих к работе с детьми.

Полина Мотызлевская